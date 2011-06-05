|FMJ65
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Remorque XXL articulée en montagne
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6 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Impressionnant !! La pale fait de l'ordre de 50m !
https://www.reddit.com/comments/1s9yg2d
Contribution le : 03/04 14:55:46
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|Gog077
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4 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Et pendant ce temps il y en a qui ont besoin de 3 m de chaque côté de la voiture pour se garer !
Contribution le : 03/04 15:58:05
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ça doit revenir à des centaines de milliers d'euros pour adapter tout cela ! L'air de rien, la pale doit être aussi vachement chère si on compte les frais de livraison...
Contribution le : 03/04 17:23:17
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|lsdYoYo
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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@alfosynchro Frais de livraison ? Dur à dire, sur le camion, on ne parvient pas à distinguer si c'est DHL ou DPD
Contribution le : 03/04 18:09:08
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|FefefeuJejejeu
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Ce qui est drôle c'est qu'on pourrait se dire que le camion devrait se renverser vu le porte-à-faux, mais en fait il est parfaitement à l'équilibre : le poids de la partie rotative de la remorque est calculé pour correspondre exactement à celui des 40m de pale en déport.
Contribution le : 03/04 20:52:51
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|Gog077
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@FefefeuJejejeu la base de la pale est probablement beaucoup plus lourd que la pointe également, donc peut-être que le contre poids nécessaire pour éviter de basculer n'est pas si énorme ?
Contribution le : 04/04 00:12:50
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