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FMJ65 Remorque XXL articulée en montagne 6 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17271 Karma: 6591





https://www.reddit.com/comments/1s9yg2d Impressionnant !! La pale fait de l'ordre de 50m !

Contribution le : 03/04 14:55:46

Gog077 Re: Remorque XXL articulée en montagne 4 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2438 Karma: 1412 Et pendant ce temps il y en a qui ont besoin de 3 m de chaque côté de la voiture pour se garer !

Contribution le : 03/04 15:58:05

alfosynchro Re: Remorque XXL articulée en montagne 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18875 Karma: 8176 Ça doit revenir à des centaines de milliers d'euros pour adapter tout cela ! L'air de rien, la pale doit être aussi vachement chère si on compte les frais de livraison...

Contribution le : 03/04 17:23:17

lsdYoYo Re: Remorque XXL articulée en montagne 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2789 Karma: 1846 alfosynchro Frais de livraison ? Dur à dire, sur le camion, on ne parvient pas à distinguer si c'est DHL ou DPD Frais de livraison ? Dur à dire, sur le camion, on ne parvient pas à distinguer si c'est DHL ou DPD

Contribution le : 03/04 18:09:08

FefefeuJejejeu Re: Remorque XXL articulée en montagne 0 #5

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1874 Karma: 1226 Ce qui est drôle c'est qu'on pourrait se dire que le camion devrait se renverser vu le porte-à-faux, mais en fait il est parfaitement à l'équilibre : le poids de la partie rotative de la remorque est calculé pour correspondre exactement à celui des 40m de pale en déport.

Contribution le : 03/04 20:52:51

Gog077 Re: Remorque XXL articulée en montagne 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2438 Karma: 1412 @FefefeuJejejeu la base de la pale est probablement beaucoup plus lourd que la pointe également, donc peut-être que le contre poids nécessaire pour éviter de basculer n'est pas si énorme ?

Contribution le : 04/04 00:12:50