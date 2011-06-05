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FMJ65
Remorque XXL articulée en montagne
 6  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
Impressionnant !! La pale fait de l'ordre de 50m !


https://www.reddit.com/comments/1s9yg2d

Contribution le : 03/04 14:55:46
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Gog077
Re: Remorque XXL articulée en montagne
 4  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2438
Karma: 1412
Et pendant ce temps il y en a qui ont besoin de 3 m de chaque côté de la voiture pour se garer !

Contribution le : 03/04 15:58:05
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alfosynchro
Re: Remorque XXL articulée en montagne
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
Ça doit revenir à des centaines de milliers d'euros pour adapter tout cela ! L'air de rien, la pale doit être aussi vachement chère si on compte les frais de livraison...

Contribution le : 03/04 17:23:17
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lsdYoYo
Re: Remorque XXL articulée en montagne
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2789
Karma: 1846
@alfosynchro Frais de livraison ? Dur à dire, sur le camion, on ne parvient pas à distinguer si c'est DHL ou DPD 😉

Contribution le : 03/04 18:09:08
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FefefeuJejejeu
Re: Remorque XXL articulée en montagne
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 1874
Karma: 1226
Ce qui est drôle c'est qu'on pourrait se dire que le camion devrait se renverser vu le porte-à-faux, mais en fait il est parfaitement à l'équilibre : le poids de la partie rotative de la remorque est calculé pour correspondre exactement à celui des 40m de pale en déport.

Contribution le : 03/04 20:52:51
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Gog077
Re: Remorque XXL articulée en montagne
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2438
Karma: 1412
@FefefeuJejejeu la base de la pale est probablement beaucoup plus lourd que la pointe également, donc peut-être que le contre poids nécessaire pour éviter de basculer n'est pas si énorme ?

Contribution le : 04/04 00:12:50
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