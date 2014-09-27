Reconstitution du Titanic à l'échelle ... avec des drones
|FMJ65
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Reconstitution du Titanic à l'échelle ... avec des drones
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5 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Contribution le : 03/04 14:59:21
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Pour rappel, les seuls a avoir plébiscité le naufrage du "Titanic" étaient les homards et les crabes dans les aquariums des cuisines.
Bon, après le naufrage, ces petites bêtes on trouvé de quoi se sustenter.
Contribution le : 03/04 15:16:33
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