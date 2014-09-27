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FMJ65
Reconstitution du Titanic à l'échelle ... avec des drones
 5  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
Classe !


https://www.reddit.com/comments/1sb7jzq

Contribution le : 03/04 14:59:21
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MYRRZINN
Re: Reconstitution du Titanic à l'échelle ... avec des drones
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Pour rappel, les seuls a avoir plébiscité le naufrage du "Titanic" étaient les homards et les crabes dans les aquariums des cuisines.
Bon, après le naufrage, ces petites bêtes on trouvé de quoi se sustenter.

Contribution le : 03/04 15:16:33
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