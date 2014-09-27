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FMJ65 Reconstitution du Titanic à l'échelle ... avec des drones 5 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17271 Karma: 6591





https://www.reddit.com/comments/1sb7jzq Classe !

Contribution le : 03/04 14:59:21

MYRRZINN Re: Reconstitution du Titanic à l'échelle ... avec des drones 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2883 Karma: 5337 Pour rappel, les seuls a avoir plébiscité le naufrage du "Titanic" étaient les homards et les crabes dans les aquariums des cuisines.

Bon, après le naufrage, ces petites bêtes on trouvé de quoi se sustenter.

Contribution le : 03/04 15:16:33