Faire tilter son adversaire au billard



Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2789 Karma: 1846

@Gog077 @alfosynchro C'est un match de snooker : Woolaston mène de 14 points sur Murphy et il ne reste que 13 points sur le tapis (rose=6 + noire=7).

Pour gagner Murphy devrait pousser son adversaire à commettre une faute (minimum : +4 points).

Mais ce dernier, alors qu'il pourrait facilement conclure, le faire bisquer en tentant de le forcer à rentrer lui-même l'avant-dernière boule, la rose (quand il ne reste plus qu'une boule, impossible de forcer une faute).

Contribution le : 03/04 17:54:12