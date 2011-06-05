|FMJ65
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Faire tilter son adversaire au billard
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5 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Contribution le : 03/04 15:01:41
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|Gog077
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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C'est quoi le délire ? Ni l'un ni l'autre n'est censé mettre la boule ?
Contribution le : 03/04 15:54:37
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|alfosynchro
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1 #3
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Si le but c'est de ne pas la mettre dans le trou, moi aussi je sais bien faire...
Contribution le : 03/04 17:28:40
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|lsdYoYo
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3 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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@Gog077 @alfosynchro C'est un match de snooker : Woolaston mène de 14 points sur Murphy et il ne reste que 13 points sur le tapis (rose=6 + noire=7).
Pour gagner Murphy devrait pousser son adversaire à commettre une faute (minimum : +4 points).
Mais ce dernier, alors qu'il pourrait facilement conclure, le faire bisquer en tentant de le forcer à rentrer lui-même l'avant-dernière boule, la rose (quand il ne reste plus qu'une boule, impossible de forcer une faute).
Contribution le : 03/04 17:54:12
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|lsdYoYo
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2 #5
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Je masterise !
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Et je reste sidéré par la maitrise incroyable des joueurs de billard et notamment de snooker.
A 0:53, Woolaston renvoi la rose, via une bande, à l'autre bout du tapis immense de snooker, pile devant le trou.
Contribution le : 03/04 18:06:04
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|alfosynchro
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0 #6
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@lsdYoYo
Oui... non, mais... d'accord, mais ce n'est pas de ça dont je parlais
Contribution le : 03/04 18:06:56
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|Gog077
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2 #7
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@lsdYoYo c'est clair que la maîtrise est impressionnante, mais pour moi c'est vraiment trop chiant à regarder. Du même acabit que le tir à l'arc, les fléchettes, la F1...
Contribution le : 04/04 00:07:39
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