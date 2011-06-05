|FMJ65
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Un ratel ne doute de rien
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5 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Encore plus décalé que l'oie qui attaquait un rhino
https://www.reddit.com/comments/1s8znfz
Contribution le : 03/04 15:05:40
Edité par FMJ65 sur 4/4/2026 23:24:49
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|Mancuso
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5 #2
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Inscrit: 29/10/2018 14:12
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C'est un ratel. Une des especes les plus énervées de la planète.
Outre sa résistance naturelle aux poisons, et sa peau epaisse et élastique qui le protège des morsures tout en lui laissant énormément de liberté meme pris dans des crocs, il a la fâcheuse tendance à faire chier son monde, et à viser les couilles d'animaux comme les hyènes ou les lions.
https://www.youtube.com/watch?v=9X1rcPwgCqA
Contribution le : 03/04 15:14:28
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|FMJ65
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1 #3
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Inscrit: 27/09/2014 10:47
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@Mancuso
Merci pour la précision. Titre corrigé !
Contribution le : 03/04 22:50:12
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|alfosynchro
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1 #4
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@FMJ65
C'est bien, mais "ratel" ça s'écrit avec un "a"
Contribution le : 03/04 23:12:10
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