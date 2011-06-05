Un ratel ne doute de rien



Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 384 Karma: 277



Outre sa résistance naturelle aux poisons, et sa peau epaisse et élastique qui le protège des morsures tout en lui laissant énormément de liberté meme pris dans des crocs, il a la fâcheuse tendance à faire chier son monde, et à viser les couilles d'animaux comme les hyènes ou les lions.



https://www.youtube.com/watch?v=9X1rcPwgCqA C'est un ratel. Une des especes les plus énervées de la planète.Outre sa résistance naturelle aux poisons, et sa peau epaisse et élastique qui le protège des morsures tout en lui laissant énormément de liberté meme pris dans des crocs, il a la fâcheuse tendance à faire chier son monde, et à viser les couilles d'animaux comme les hyènes ou les lions.

Contribution le : 03/04 15:14:28