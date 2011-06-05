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FMJ65
Un ratel ne doute de rien
 5  #1
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Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
Encore plus décalé que l'oie qui attaquait un rhino


https://www.reddit.com/comments/1s8znfz

Contribution le : 03/04 15:05:40

Edité par FMJ65 sur 4/4/2026 23:24:49
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Mancuso
Re: Un blaireau ne doute de rien
 5  #2
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Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 384
Karma: 277
C'est un ratel. Une des especes les plus énervées de la planète.
Outre sa résistance naturelle aux poisons, et sa peau epaisse et élastique qui le protège des morsures tout en lui laissant énormément de liberté meme pris dans des crocs, il a la fâcheuse tendance à faire chier son monde, et à viser les couilles d'animaux comme les hyènes ou les lions.

https://www.youtube.com/watch?v=9X1rcPwgCqA

Contribution le : 03/04 15:14:28
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FMJ65
Re: Un blaireau ne doute de rien
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
@Mancuso
Merci pour la précision. Titre corrigé !

Contribution le : 03/04 22:50:12
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alfosynchro
Re: Un blaireau ne doute de rien
 1  #4
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
@FMJ65
C'est bien, mais "ratel" ça s'écrit avec un "a" 🙂 😉

Contribution le : 03/04 23:12:10
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