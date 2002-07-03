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Kilroy1 Cirage de pompe ultime 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20854 Karma: 27736

https://www.reddit.com/comments/1sa7f2i

Contribution le : 03/04 15:09:51

MYRRZINN Re: Cirage de pompe ultime 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2883 Karma: 5337 Le genre de pompe que quand tu la fout dans le cul de quelqu'un, faut un tire-bouchon pour l'extraire.

Contribution le : 03/04 15:25:18

alfosynchro Re: Cirage de pompe ultime 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18875 Karma: 8176 Tout y passe : l'eau, l'air, le feu...

Contribution le : 03/04 17:10:37

lsdYoYo Re: Cirage de pompe ultime 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2789 Karma: 1846 Ok, la pompe est bien cirée, mais il reste la chaussette horrible...

Contribution le : 03/04 18:10:36

Crazy-13 Re: Cirage de pompe ultime 0 #6

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 85690 Karma: 9518 Faut savoir à combien la prestation se chiffre, parce que des fois on aurait plus vite fait de changer de chaussures.

Contribution le : Hier 19:31:10