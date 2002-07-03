|Kilroy1
|
Cirage de pompe ultime
|
4 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736
|
Contribution le : 03/04 15:09:51
|Signaler
|MYRRZINN
|
1 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
|
Le genre de pompe que quand tu la fout dans le cul de quelqu'un, faut un tire-bouchon pour l'extraire.
Contribution le : 03/04 15:25:18
|Signaler
|Krobot
|
0 #3
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
|
La vidéo est en article : Cirage de pompe ultime
Contribution le : 03/04 16:46:25
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
|
Tout y passe : l'eau, l'air, le feu...
Contribution le : 03/04 17:10:37
|Signaler
|lsdYoYo
|
1 #5
|
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2789
Karma: 1846
|
Ok, la pompe est bien cirée, mais il reste la chaussette horrible...
Contribution le : 03/04 18:10:36
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #6
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85690
Karma: 9518
|
Faut savoir à combien la prestation se chiffre, parce que des fois on aurait plus vite fait de changer de chaussures.
Contribution le : Hier 19:31:10
|Signaler