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Kilroy1
Cirage de pompe ultime
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736

https://www.reddit.com/comments/1sa7f2i

Contribution le : 03/04 15:09:51
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MYRRZINN
Re: Cirage de pompe ultime
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Le genre de pompe que quand tu la fout dans le cul de quelqu'un, faut un tire-bouchon pour l'extraire.

Contribution le : 03/04 15:25:18
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Krobot
🤖 Cirage de pompe ultime
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
La vidéo est en article : Cirage de pompe ultime

Contribution le : 03/04 16:46:25
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alfosynchro
Re: Cirage de pompe ultime
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
Tout y passe : l'eau, l'air, le feu...

Contribution le : 03/04 17:10:37
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lsdYoYo
Re: Cirage de pompe ultime
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2789
Karma: 1846
Ok, la pompe est bien cirée, mais il reste la chaussette horrible...

Contribution le : 03/04 18:10:36
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Crazy-13
Re: Cirage de pompe ultime
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85690
Karma: 9518
Faut savoir à combien la prestation se chiffre, parce que des fois on aurait plus vite fait de changer de chaussures.

Contribution le : Hier 19:31:10
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