|Kilroy1
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Faire faire du sport à un ami
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7 #1
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736
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Contribution le : 03/04 15:53:24
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|alfosynchro
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2 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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C'est limite dangereux comme blague.
Contribution le : 03/04 17:30:50
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|lsdYoYo
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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A ne refaire que sur terrain plat.
Contribution le : 03/04 17:43:07
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|blahmeuh
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Citation :
en fait c'est pas dangereux pour celui qui film, ni pour celui qui a accroché la blague, ni pour les autres qui regardent, ni pour ceux qui se moquent (quoique un retour de bâton c'est vite fait), ni pour le cerf qui observe de loin, ni pour moi, ni pour toi
Contribution le : 03/04 22:46:03
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|bigone
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1 #5
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Je m'installe
Inscrit: 12/02/2010 21:40
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@alfosynchro Mais non, c'est pas un vrai serpent !
Contribution le : 04/04 23:23:37
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