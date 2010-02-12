Faire faire du sport à un ami



Je suis accro Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1145 Karma: 449



@alfosynchro a écrit:

C'est limite dangereux comme blague.

en fait c'est pas dangereux pour celui qui film, ni pour celui qui a accroché la blague, ni pour les autres qui regardent, ni pour ceux qui se moquent (quoique un retour de bâton c'est vite fait), ni pour le cerf qui observe de loin, ni pour moi, ni pour toi Citation :en fait c'est pas dangereux pour celui qui film, ni pour celui qui a accroché la blague, ni pour les autres qui regardent, ni pour ceux qui se moquent (quoique un retour de bâton c'est vite fait), ni pour le cerf qui observe de loin, ni pour moi, ni pour toi

Contribution le : 03/04 22:46:03