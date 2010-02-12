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Kilroy1
Faire faire du sport à un ami
 7  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736

https://www.reddit.com/comments/1sakc2e

Contribution le : 03/04 15:53:24
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alfosynchro
Re: Faire faire du sport à un ami
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
C'est limite dangereux comme blague.

Contribution le : 03/04 17:30:50
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lsdYoYo
Re: Faire faire du sport à un ami
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2789
Karma: 1846
A ne refaire que sur terrain plat.

Contribution le : 03/04 17:43:07
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blahmeuh
Re: Faire faire du sport à un ami
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1145
Karma: 449
Citation :

@alfosynchro a écrit:
C'est limite dangereux comme blague.

en fait c'est pas dangereux pour celui qui film, ni pour celui qui a accroché la blague, ni pour les autres qui regardent, ni pour ceux qui se moquent (quoique un retour de bâton c'est vite fait), ni pour le cerf qui observe de loin, ni pour moi, ni pour toi 🙂

Contribution le : 03/04 22:46:03
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bigone
Re: Faire faire du sport à un ami
 1  #5
Je m'installe
Inscrit: 12/02/2010 21:40
Post(s): 172
Karma: 975
@alfosynchro Mais non, c'est pas un vrai serpent !

Contribution le : 04/04 23:23:37
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