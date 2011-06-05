|Kilroy1
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Se faire mettre la honte par une gamine
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5 #1
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 03/04 16:11:03
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Perso, j'aurais même pas essayé, tellement je suis nul en foot.
Contribution le : 03/04 17:19:19
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Ça me rappelle ma première et dernière compétition de golf où je me suis fait éclater par une fille de 7 ans alors que je jouais à l'époque plusieurs fois par semaine et que j'étais en pleine forme dans ma vingtaine.
Contribution le : 04/04 00:03:10
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Comme quoi, c'est encore possible de réduire un format vertical en timbre microscopique. le truc qui emmerde, c'est que la taille des écrans des smartphones est de plus en plus grande. Donc pour faire chier les gens, y'a des cons qui pensent que c'est super ce nouveau format microscopique (4/3 vertical) et qu'en plus, vont le défendre.
Contribution le : 04/04 19:44:00
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