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Kilroy1
Se faire mettre la honte par une gamine
 5  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736

https://www.reddit.com/comments/1s9enxv

Contribution le : 03/04 16:11:03
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alfosynchro
Re: Se faire mettre la honte par une gamine
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
Perso, j'aurais même pas essayé, tellement je suis nul en foot.

Contribution le : 03/04 17:19:19
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Gog077
Re: Se faire mettre la honte par une gamine
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2438
Karma: 1412
Ça me rappelle ma première et dernière compétition de golf où je me suis fait éclater par une fille de 7 ans alors que je jouais à l'époque plusieurs fois par semaine et que j'étais en pleine forme dans ma vingtaine.

Contribution le : 04/04 00:03:10
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MYRRZINN
Re: Se faire mettre la honte par une gamine
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Comme quoi, c'est encore possible de réduire un format vertical en timbre microscopique. le truc qui emmerde, c'est que la taille des écrans des smartphones est de plus en plus grande. Donc pour faire chier les gens, y'a des cons qui pensent que c'est super ce nouveau format microscopique (4/3 vertical) et qu'en plus, vont le défendre.

Contribution le : 04/04 19:44:00
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