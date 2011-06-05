Se faire mettre la honte par une gamine



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2883 Karma: 5337

Comme quoi, c'est encore possible de réduire un format vertical en timbre microscopique. le truc qui emmerde, c'est que la taille des écrans des smartphones est de plus en plus grande. Donc pour faire chier les gens, y'a des cons qui pensent que c'est super ce nouveau format microscopique (4/3 vertical) et qu'en plus, vont le défendre.

Contribution le : 04/04 19:44:00