Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Ce raccourci semble être une super idée 7 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1225 Karma: 2744

https://www.reddit.com/comments/1sbcwy7

Contribution le : 04/04 00:28:45

Kendaar Re: Ce raccourci semble être une super idée 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3145 Karma: 1811 toujours se dire un truc quand on a une idée a la con comme ça : si personne ne le fait, ne le fais pas

Contribution le : 04/04 21:14:35