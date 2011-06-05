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ale37mar Je vais t'apprendre à nager ! 2 #1

Je suis accro Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 664 Karma: 865

Première mise à l'eau

Contribution le : Hier 07:45:48

alfosynchro Re: Je vais t'apprendre à nager ! 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18875 Karma: 8176 L'éducation à la dure ! "Marche ou crève"...

Enfin, plutôt : "nage ou coule".

La dure loi de la nature, sauf que même dans la nature la cane ne balance pas ses petits comme ça.

Contribution le : Hier 10:08:33