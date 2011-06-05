|ale37mar
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Je vais t'apprendre à nager !
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
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Première mise à l'eau
Contribution le : Hier 07:45:48
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|MYRRZINN
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Canards
Contribution le : Hier 09:41:23
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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L'éducation à la dure ! "Marche ou crève"...
Enfin, plutôt : "nage ou coule".
La dure loi de la nature, sauf que même dans la nature la cane ne balance pas ses petits comme ça.
Contribution le : Hier 10:08:33
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