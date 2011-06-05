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ale37mar
Je vais t'apprendre à nager !
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
Post(s): 664
Karma: 865

Première mise à l'eau

Contribution le : Hier 07:45:48
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MYRRZINN
Re: Je vais t'apprendre à nager !
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Canards laqués largués.

Contribution le : Hier 09:41:23
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alfosynchro
Re: Je vais t'apprendre à nager !
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
L'éducation à la dure ! "Marche ou crève"...
Enfin, plutôt : "nage ou coule".
La dure loi de la nature, sauf que même dans la nature la cane ne balance pas ses petits comme ça.

Contribution le : Hier 10:08:33
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