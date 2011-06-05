Libérer un puma d'un piège



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17271 Karma: 6591

@domi13180

C'est clair les parents sont un peu dingo ! C'est pas juste un gros chat !

Déjà on peut voir comment la femme flippe en se reculant une fois le piège libéré. Je pense qu'elle a la main droite sur le flingue.

Contribution le : Hier 18:54:59