|Kilroy1
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Libérer un puma d'un piège
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3 #1
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Hier 12:17:30
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Belle blessure, quand-même !
Contribution le : Hier 12:37:11
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|MYRRZINN
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2 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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En même temps les cougars piègent souvent des jeunes et les dévorent tout crus.
Des vidéos sur des sites spéciaux que je consulte régulièrement (et uniquement pour m'informer), prouvent que ces faits sont avérés.
Contribution le : Hier 13:38:13
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|MYRRZINN
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2 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Citation :
Contribution le : Hier 13:40:52
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|domi13180
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Et les gosses à proximité ...
Contribution le : Hier 17:30:05
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|FMJ65
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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@domi13180
C'est clair les parents sont un peu dingo ! C'est pas juste un gros chat !
Déjà on peut voir comment la femme flippe en se reculant une fois le piège libéré. Je pense qu'elle a la main droite sur le flingue.
Contribution le : Hier 18:54:59
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|domi13180
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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@FMJ65 Le dingo étant un canidé, ça fait pas bon ménage avec un puma
Et pour peu que le mari s'appelle Nike ...
Contribution le : Hier 19:04:57
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|blahmeuh
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0 #8
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Citation :
Un encas s'il faut fuir
Contribution le : Hier 21:39:04
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