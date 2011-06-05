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Kilroy1
Libérer un puma d'un piège
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736

https://www.reddit.com/comments/1scy2ql

Contribution le : Hier 12:17:30
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alfosynchro
Re: Libérer un puma d'un piège
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
Belle blessure, quand-même !

Contribution le : Hier 12:37:11
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MYRRZINN
Re: Libérer un puma d'un piège
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
En même temps les cougars piègent souvent des jeunes et les dévorent tout crus.
Des vidéos sur des sites spéciaux que je consulte régulièrement (et uniquement pour m'informer), prouvent que ces faits sont avérés.

Contribution le : Hier 13:38:13
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MYRRZINN
Re: Libérer un puma d'un piège
 2  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Belle Sale blessure, quand-même !

Contribution le : Hier 13:40:52
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domi13180
Re: Libérer un puma d'un piège
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744
Et les gosses à proximité ...

Contribution le : Hier 17:30:05
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FMJ65
Re: Libérer un puma d'un piège
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
@domi13180
C'est clair les parents sont un peu dingo ! C'est pas juste un gros chat !
Déjà on peut voir comment la femme flippe en se reculant une fois le piège libéré. Je pense qu'elle a la main droite sur le flingue.

Contribution le : Hier 18:54:59
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domi13180
Re: Libérer un puma d'un piège
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744
@FMJ65 Le dingo étant un canidé, ça fait pas bon ménage avec un puma 😃
Et pour peu que le mari s'appelle Nike ...

Contribution le : Hier 19:04:57
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blahmeuh
Re: Libérer un puma d'un piège
 0  #8
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1145
Karma: 449
Citation :

@domi13180 a écrit:
Et les gosses à proximité ...


Un encas s'il faut fuir

Contribution le : Hier 21:39:04
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