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domi13180
Visage à travers les trous de pailles
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744

https://www.reddit.com/comments/1sc32y7

Contribution le : Hier 18:08:26
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MYRRZINN
Re: Visage à travers les trous de pailles
 3  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
J'ai cru lire "trous de balles" au lieu de "trous de pailles". Pas vous les gars ?
Suis con parce qu'à travers les trous de balles on peut pas voir de visage. Sinon ça se saurait.

Contribution le : Hier 18:43:12
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alfosynchro
Re: Visage à travers les trous de pailles
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
@MYRRZINN
Pareil ! 😃

Contribution le : Hier 19:14:49
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