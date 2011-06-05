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domi13180 Visage à travers les trous de pailles 3 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1225 Karma: 2744

https://www.reddit.com/comments/1sc32y7

Contribution le : Hier 18:08:26

MYRRZINN Re: Visage à travers les trous de pailles 3 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2883 Karma: 5337 J'ai cru lire "trous de balles" au lieu de "trous de pailles". Pas vous les gars ?

Suis con parce qu'à travers les trous de balles on peut pas voir de visage. Sinon ça se saurait.

Contribution le : Hier 18:43:12