|domi13180
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Visage à travers les trous de pailles
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : Hier 18:08:26
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|MYRRZINN
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3 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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J'ai cru lire "trous de balles" au lieu de "trous de pailles". Pas vous les gars ?
Suis con parce qu'à travers les trous de balles on peut pas voir de visage. Sinon ça se saurait.
Contribution le : Hier 18:43:12
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|alfosynchro
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@MYRRZINN
Pareil !
Contribution le : Hier 19:14:49
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