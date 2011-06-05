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domi13180
ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos
 5  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744

https://www.reddit.com/comments/1scppru

Contribution le : Hier 19:02:36
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MYRRZINN
Re: ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Quelqu'un peut lui livrer un camion d'aspirines ?

Contribution le : Hier 19:14:15
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alfosynchro
Re: ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
C'est ça qu'on appelle une "faciale" ?
D'habitude, ça fait pas mal.

Contribution le : Hier 19:15:53
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blahmeuh
Re: ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1145
Karma: 449
pourquoi ai-je l'impression que @alfosynchro et @MYRRZINN ont inversé leur réponse ? ^^

n’empêche que seulement 2 sauts réussis, c'est pas une performance extrême.

Contribution le : Hier 21:35:33
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alfosynchro
Re: ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
@blahmeuh
Peut-être à cause de la liberté d'impression ?

Contribution le : Hier 22:11:12
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