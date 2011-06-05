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domi13180 ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos 5 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1225 Karma: 2744

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Contribution le : Hier 19:02:36

blahmeuh Re: ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1145 Karma: 449 pourquoi ai-je l'impression que @alfosynchro et @MYRRZINN ont inversé leur réponse ? ^^



n’empêche que seulement 2 sauts réussis, c'est pas une performance extrême.

Contribution le : Hier 21:35:33