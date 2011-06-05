|domi13180
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ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos
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5 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : Hier 19:02:36
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Quelqu'un peut lui livrer un camion d'aspirines ?
Contribution le : Hier 19:14:15
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|alfosynchro
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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C'est ça qu'on appelle une "faciale" ?
D'habitude, ça fait pas mal.
Contribution le : Hier 19:15:53
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|blahmeuh
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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pourquoi ai-je l'impression que @alfosynchro et @MYRRZINN ont inversé leur réponse ? ^^
n’empêche que seulement 2 sauts réussis, c'est pas une performance extrême.
Contribution le : Hier 21:35:33
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|alfosynchro
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@blahmeuh
Peut-être à cause de la liberté d'impression ?
Contribution le : Hier 22:11:12
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