Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



domi13180
Double punition en coupant du bois
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1229
Karma: 2750

https://www.reddit.com/comments/1sde0t2

Contribution le : Aujourd'hui 18:24:12
Signaler

alfosynchro
Re: Double punition en coupant du bois
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18891
Karma: 8179
Ça me rappelle, il y a bien 30 ans, je démantelais des palettes à coup de masse, et la masse s'est détachée du manche, elle est passée à 10 cm de la tête de ma mère !!
Ça refroidit sérieux !

Contribution le : Aujourd'hui 18:32:23
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.