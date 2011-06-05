|domi13180
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Double punition en coupant du bois
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : Aujourd'hui 18:24:12
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ça me rappelle, il y a bien 30 ans, je démantelais des palettes à coup de masse, et la masse s'est détachée du manche, elle est passée à 10 cm de la tête de ma mère !!
Ça refroidit sérieux !
Contribution le : Aujourd'hui 18:32:23
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