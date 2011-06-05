Double punition en coupant du bois



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18891 Karma: 8179

Ça me rappelle, il y a bien 30 ans, je démantelais des palettes à coup de masse, et la masse s'est détachée du manche, elle est passée à 10 cm de la tête de ma mère !!

Ça refroidit sérieux !

Contribution le : Aujourd'hui 18:32:23