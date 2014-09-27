|FMJ65
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Compartiment tournant d'un meubre de cuisine
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Classe le mouvement !!! Je ne connais pas ce type de charnières qui donne un mouvement elliptique freiné !
https://www.reddit.com/comments/1sbrqw5
Contribution le : Aujourd'hui 09:54:36
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|Gog077
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Stylé, mais j'espère que c'est du costaud le mécanisme par ce que ça sent le truc qui peut se bloquer à la moindre déformation.
Contribution le : Aujourd'hui 10:14:22
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