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FMJ65 Compartiment tournant d'un meubre de cuisine 2 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17276 Karma: 6594





https://www.reddit.com/comments/1sbrqw5 Classe le mouvement !!! Je ne connais pas ce type de charnières qui donne un mouvement elliptique freiné !

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:36

Gog077 Re: Compartiment tournant d'un meubre de cuisine 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2442 Karma: 1412 Stylé, mais j'espère que c'est du costaud le mécanisme par ce que ça sent le truc qui peut se bloquer à la moindre déformation.

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:22