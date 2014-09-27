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FMJ65
Compartiment tournant d'un meubre de cuisine
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17276
Karma: 6594
Classe le mouvement !!! Je ne connais pas ce type de charnières qui donne un mouvement elliptique freiné !


https://www.reddit.com/comments/1sbrqw5

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:36
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Gog077
Re: Compartiment tournant d'un meubre de cuisine
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2442
Karma: 1412
Stylé, mais j'espère que c'est du costaud le mécanisme par ce que ça sent le truc qui peut se bloquer à la moindre déformation.

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:22
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