Tradition autrichienne pour fêter l'arrivée du printemps
|FMJ65
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Tradition autrichienne pour fêter l'arrivée du printemps
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3 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Pourquoi pas ...
https://www.reddit.com/comments/1se7d2e
Contribution le : Aujourd'hui 13:58:50
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Y en a un, on dirait qu'il explose avant même qu'il ait le feu au cul...
Contribution le : Aujourd'hui 14:42:35
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