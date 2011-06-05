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FMJ65
Tradition autrichienne pour fêter l'arrivée du printemps
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17290
Karma: 6626
Pourquoi pas ...


https://www.reddit.com/comments/1se7d2e

Contribution le : Aujourd'hui 13:58:50
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alfosynchro
Re: Tradition autrichienne pour fêter l'arrivée du printemps
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18927
Karma: 8190
Y en a un, on dirait qu'il explose avant même qu'il ait le feu au cul...

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:35
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