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FMJ65
Un détail de la Jeep Willys que vous ne connaissiez probablement pas
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17290
Karma: 6626

https://www.reddit.com/comments/1sdmcuw

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:38
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lsdYoYo
Re: Un détail de la Jeep Willys que vous ne connaissiez probablement pas
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2799
Karma: 1849
Et pour la culture générale : "jeep" vient des initiales de l'appelation militaire "GP" pour General Purpose vehicle.

Contribution le : Aujourd'hui 14:36:01
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Yazguen
Re: Un détail de la Jeep Willys que vous ne connaissiez probablement pas
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16103
Karma: 17161
Si on connaissait ? Mais bien évidement c'est super connu !!!

Bon en vrai pas du tout, j'adore le concept, simple et efficace
Merci pour la vidéo

Contribution le : Aujourd'hui 15:10:13
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