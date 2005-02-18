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FMJ65 Un détail de la Jeep Willys que vous ne connaissiez probablement pas 4 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17290 Karma: 6626

https://www.reddit.com/comments/1sdmcuw

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:38

Yazguen Re: Un détail de la Jeep Willys que vous ne connaissiez probablement pas 0 #3

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16103 Karma: 17161 Si on connaissait ? Mais bien évidement c'est super connu !!!



Bon en vrai pas du tout, j'adore le concept, simple et efficace

Merci pour la vidéo

Contribution le : Aujourd'hui 15:10:13