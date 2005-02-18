Un détail de la Jeep Willys que vous ne connaissiez probablement pas
|FMJ65
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Un détail de la Jeep Willys que vous ne connaissiez probablement pas
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Contribution le : Aujourd'hui 14:00:38
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|lsdYoYo
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Et pour la culture générale : "jeep" vient des initiales de l'appelation militaire "GP" pour General Purpose vehicle.
Contribution le : Aujourd'hui 14:36:01
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|Yazguen
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Si on connaissait ? Mais bien évidement c'est super connu !!!
Bon en vrai pas du tout, j'adore le concept, simple et efficace
Merci pour la vidéo
Contribution le : Aujourd'hui 15:10:13
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