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FMJ65 La montéee de la côte est rude 4 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17290 Karma: 6626





https://www.reddit.com/comments/1se64zt Surtout quand tu es chargé comme un bourricot !!!

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:52

alfosynchro Re: La montéee de la côte est rude 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18927 Karma: 8190



Je remarque qu'il croise un camion chargé comme un de ceux qui ont failli se coucher dans une



Vraiment, les russes !!Je remarque qu'il croise un camion chargé comme un de ceux qui ont failli se coucher dans une vidéo récente ... Mais je ne sais toujours pas de quoi est composé ce chargement.

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:55