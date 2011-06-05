Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



FMJ65
La montéee de la côte est rude
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17290
Karma: 6626
Surtout quand tu es chargé comme un bourricot !!!


https://www.reddit.com/comments/1se64zt

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:52
Signaler

alfosynchro
Re: La montéee de la côte est rude
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18927
Karma: 8190
Vraiment, les russes !!

Je remarque qu'il croise un camion chargé comme un de ceux qui ont failli se coucher dans une vidéo récente... Mais je ne sais toujours pas de quoi est composé ce chargement.


Contribution le : Aujourd'hui 14:44:55
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.