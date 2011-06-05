|FMJ65
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La montéee de la côte est rude
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Surtout quand tu es chargé comme un bourricot !!!
https://www.reddit.com/comments/1se64zt
Contribution le : Aujourd'hui 14:01:52
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Vraiment, les russes !!
Je remarque qu'il croise un camion chargé comme un de ceux qui ont failli se coucher dans une vidéo récente... Mais je ne sais toujours pas de quoi est composé ce chargement.
Contribution le : Aujourd'hui 14:44:55
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