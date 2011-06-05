James Brown invite Michael Jackson sur scène en 1983
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James Brown invite Michael Jackson sur scène en 1983
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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1:44 pour se rappeler l'invraisemblable talent de cet artiste (des deux en fait !)
Prince et BB King sont également montés sur scène ce soir là.
Du lourd cette soirée !!!
https://www.reddit.com/comments/1sbejg9
Contribution le : Aujourd'hui 14:14:22
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|alfosynchro
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0 #2
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Michael Jackson ? Lourd ??
Contribution le : Aujourd'hui 14:53:05
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