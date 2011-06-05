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FMJ65 James Brown invite Michael Jackson sur scène en 1983 4 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17290 Karma: 6626

Prince et BB King sont également montés sur scène ce soir là.

Du lourd cette soirée !!!







https://www.reddit.com/comments/1sbejg9 1:44 pour se rappeler l'invraisemblable talent de cet artiste (des deux en fait !)Prince et BB King sont également montés sur scène ce soir là.Du lourd cette soirée !!!

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:22