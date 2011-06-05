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FMJ65
James Brown invite Michael Jackson sur scène en 1983
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17290
Karma: 6626
1:44 pour se rappeler l'invraisemblable talent de cet artiste (des deux en fait !)
Prince et BB King sont également montés sur scène ce soir là.
Du lourd cette soirée !!!



https://www.reddit.com/comments/1sbejg9

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:22
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alfosynchro
Re: James Brown invite Michael Jackson sur scène en 1983
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18927
Karma: 8190
Michael Jackson ? Lourd ?? 😃

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:05
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