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Kilroy1
Stayin' alive
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20879
Karma: 27759

https://www.reddit.com/comments/1sfmyhe

Ça m'a donné le sourire 😊

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:59
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alfosynchro
Re: Stayin' alive
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18927
Karma: 8190
C'est vrai que c'est cool, mais bien que je ne trouve pas, il me semble que c'est un DJP.

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:34
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lsdYoYo
Re: Stayin' alive
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2799
Karma: 1849
Presque DJP : https://www.koreus.com/video/slinky-tapis-roulant.html

Mais il me semble avoir déjà vu exactement la même vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:40
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Wiliwilliam
Re: Stayin' alive
 0  #4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40178
Karma: 20605
doublon avec ce topic:
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic251048.html

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:23
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