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Kilroy1 Stayin' alive 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20879 Karma: 27759

https://www.reddit.com/comments/1sfmyhe



Ça m'a donné le sourire Ça m'a donné le sourire

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:59

alfosynchro Re: Stayin' alive 2 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18927 Karma: 8190 C'est vrai que c'est cool, mais bien que je ne trouve pas, il me semble que c'est un DJP.

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:34

lsdYoYo Re: Stayin' alive 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2799 Karma: 1849



Mais il me semble avoir déjà vu exactement la même vidéo. Presque DJP : https://www.koreus.com/video/slinky-tapis-roulant.html Mais il me semble avoir déjà vu exactement la même vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:40

Wiliwilliam Re: Stayin' alive 0 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40178 Karma: 20605

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic251048.html doublon avec ce topic:

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:23

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