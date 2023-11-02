Choir! Choir! Choir! en concert à Paris pour nous faire chanter du Queen tous en coeur le 30 mai



Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 70





Le phénomène canadien Choir! Choir! Choir! débarque enfin à Paris pour une date unique en France. Le 30 mai 2026, rendez-vous à l'Alhambra pour vivre l’expérience immersive "We Will Choir! You", un hommage monumental au groupe mythique Queen.



Oubliez le rôle de simple spectateur : ici, la star, c’est vous. Le concept est une révolution participative où le public devient une chorale géante. Sous la direction de chefs de chœur dynamiques, apprenez en direct les harmonies des plus grands hymnes du rock, de Bohemian Rhapsody à We Are The Champions.

Pas besoin de savoir lire la musique ! Dans ce show a cappella sans instruments, seule compte la puissance du collectif. C’est une véritable communion humaine où les voix s'assemblent pour transformer la salle en un studio d'enregistrement géant.



Réservations officielles





2700 person Choir! Choir! Choir! sings QUEEN "WE WILL ROCK YOU!" Le phénomène canadien Choir! Choir! Choir! débarque enfin à Paris pour une date unique en France. Le 30 mai 2026, rendez-vous à l'Alhambra pour vivre l’expérience immersive "We Will Choir! You", un hommage monumental au groupe mythique Queen.Oubliez le rôle de simple spectateur : ici, la star, c’est vous. Le concept est une révolution participative où le public devient une chorale géante. Sous la direction de chefs de chœur dynamiques, apprenez en direct les harmonies des plus grands hymnes du rock, de Bohemian Rhapsody à We Are The Champions.Pas besoin de savoir lire la musique ! Dans ce show a cappella sans instruments, seule compte la puissance du collectif. C’est une véritable communion humaine où les voix s'assemblent pour transformer la salle en un studio d'enregistrement géant.2700 person Choir! Choir! Choir! sings QUEEN "WE WILL ROCK YOU!"

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:24