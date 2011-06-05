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Wiliwilliam
Clip officiel du Japon pour la coupe du monde de football 2026
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40187
Karma: 20607
L'artiste ADO a révélé la chanson officielle de l'équipe du Japon pour la coupe du monde de football 2026 ! (et le maillot)
La vidéo est géniale 😱


https://twitter.com/adidasJP/status/2042044830638076003

Contribution le : Aujourd'hui 22:09:43
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alfosynchro
Re: Clip officiel du Japon pour la coupe du monde de football 2026
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18938
Karma: 8195
Ça gueule trop pour moi.

Contribution le : Aujourd'hui 22:25:19
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