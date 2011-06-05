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Wiliwilliam Clip officiel du Japon pour la coupe du monde de football 2026 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40187 Karma: 20607

La vidéo est géniale

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https://twitter.com/adidasJP/status/2042044830638076003 L'artiste ADO a révélé la chanson officielle de l'équipe du Japon pour la coupe du monde de football 2026 ! (et le maillot)La vidéo est géniale

Contribution le : Aujourd'hui 22:09:43