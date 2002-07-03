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Koreus Une pastille à gratter pour découvrir la note de son devoir 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76606 Karma: 38419

Contribution le : Aujourd'hui 14:18:39

MYRRZINN Re: Une pastille à gratter pour découvrir la note de son devoir 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2906 Karma: 5372 Ma note : 5/10. Nippon ni mauvais. Quoi...



Ouais, je sais : suis compètement barré.



En plus ça se passe avec la Chine.et ça n'a rien à voir avec les nippons. Scusez.

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:00