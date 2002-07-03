Une pastille à gratter pour découvrir la note de son devoir
|Koreus
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Une pastille à gratter pour découvrir la note de son devoir
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2 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Contribution le : Aujourd'hui 14:18:39
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|Loom-
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Ça doit faire plus mal quand tu as une note de naze, autant que ça se voit direct !
Contribution le : Aujourd'hui 14:34:56
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|Wiliwilliam
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0 #3
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Ou alors tu grattes pas, et tu regardes uniquement les erreurs.
Contribution le : Aujourd'hui 15:01:00
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ma note : 5/10. Nippon ni mauvais. Quoi...
Ouais, je sais : suis compètement barré.
En plus ça se passe avec la Chine.et ça n'a rien à voir avec les nippons. Scusez.
Contribution le : Aujourd'hui 15:08:00
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