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Koreus
Une pastille à gratter pour découvrir la note de son devoir
 2  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76606
Karma: 38419

Contribution le : Aujourd'hui 14:18:39
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Loom-
Re: Une pastille à gratter pour découvrir la note de son devoir
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10868
Karma: 4647
Ça doit faire plus mal quand tu as une note de naze, autant que ça se voit direct !

Contribution le : Aujourd'hui 14:34:56
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Wiliwilliam
Re: Une pastille à gratter pour découvrir la note de son devoir
 0  #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40192
Karma: 20609
Ou alors tu grattes pas, et tu regardes uniquement les erreurs.

Contribution le : Aujourd'hui 15:01:00
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MYRRZINN
Re: Une pastille à gratter pour découvrir la note de son devoir
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2906
Karma: 5372
Ma note : 5/10. Nippon ni mauvais. Quoi...

Ouais, je sais : suis compètement barré.

En plus ça se passe avec la Chine.et ça n'a rien à voir avec les nippons. Scusez.

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:00
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