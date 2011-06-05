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Kilroy1
Traverser un fleuve en moto
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20897
Karma: 27778

https://www.reddit.com/comments/1se5xp8

Contribution le : Aujourd'hui 15:54:56
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MYRRZINN
Re: Traverser un fleuve en moto
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2910
Karma: 5375
Ben, à la nage c'est plus droit. Non ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:12:09
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alfosynchro
Re: Traverser un fleuve en moto
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18943
Karma: 8200
Bien sûr, c'est bien mieux comme ça que de terminer le pont provisoire !
Ou alors il a bien plu dernièrement !?

Contribution le : Aujourd'hui 16:17:48
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