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FMJ65
Résultat de l'incendie volontaire de l'entrepôt Kimberly-Clark du 7 avril
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17296
Karma: 6644
Au moins 500M$ de dégâts et un paquet d'employés sans travail (parce que le chômage aux USA ...)
Pour rappel, c'est un employé qui s'est filmé en train de mettre volontairement le feu dans cet entrepôt de papier hygiénique situé à Ontario en Californie et qui a été arrêté. Quel motif ? A priori insatisfaction salariale.....
L'entrepôt faisait environ 650 000 m².... Je ne sais pas s'il y avait un système anti-incendie, mais de toute évidence il n'était pas au point !!!



https://www.reddit.com/comments/1sgx3o1

Contribution le : Aujourd'hui 08:23:36
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