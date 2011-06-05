La pratique cycliste bientôt révolutionnée ?



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18950 Karma: 8202

Concernant les hémorroïdes, je peux attester que j'ai arrêté le vélo avec selle ordinaire, mais que je pourrais envisager d'en refaire avec une selle comme selle de la vidéo...





A propos, va expliquer à un Bosniaque, (par exemple) que tous ces mots se prononcent pareil que "sel" :

celle (pronom démonstratif)

celles (pluriel de “celle”)

sel (le condiment)

sels (pluriel de “sel”)

selle (siège de cheval ou de vélo)

selles (pluriel de “selle”)

scelle (verbe sceller, il/elle scelle)

scelles (tu scelles)

scellent (ils scellent)

Contribution le : Aujourd'hui 08:46:52