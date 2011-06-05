|FMJ65
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La pratique cycliste bientôt révolutionnée ?
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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J'ai quelques doutes .... Est-ce que cela ne favoriserait pas plutôt les hémorroïdes ???!!!
https://www.reddit.com/comments/1shobk6
Contribution le : Aujourd'hui 08:27:33
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Concernant les hémorroïdes, je peux attester que j'ai arrêté le vélo avec selle ordinaire, mais que je pourrais envisager d'en refaire avec une selle comme selle de la vidéo...
A propos, va expliquer à un Bosniaque, (par exemple) que tous ces mots se prononcent pareil que "sel" :
celle (pronom démonstratif)
celles (pluriel de “celle”)
sel (le condiment)
sels (pluriel de “sel”)
selle (siège de cheval ou de vélo)
selles (pluriel de “selle”)
scelle (verbe sceller, il/elle scelle)
scelles (tu scelles)
scellent (ils scellent)
Contribution le : Aujourd'hui 08:46:52
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