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FMJ65 Procession expiatoire pour fêter le printemps 2 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17296 Karma: 6644

Ca se passe à Angangueo au Mexique.





https://www.reddit.com/comments/1seh10b Ca donne vachement envie d'essayer ......Ca se passe à Angangueo au Mexique.

Contribution le : Aujourd'hui 08:37:18

alfosynchro Re: Procession expiatoire pour fêter le printemps 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18950 Karma: 8202 Ce seraient des catholiques que ça ne m'étonnerait pas. Religion de masos qui a choisi une torture (crucifixion) comme symbole.

Contribution le : Aujourd'hui 08:57:03