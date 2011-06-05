|FMJ65
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Procession expiatoire pour fêter le printemps
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Ca donne vachement envie d'essayer ......
Ca se passe à Angangueo au Mexique.
https://www.reddit.com/comments/1seh10b
Contribution le : Aujourd'hui 08:37:18
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ce seraient des catholiques que ça ne m'étonnerait pas. Religion de masos qui a choisi une torture (crucifixion) comme symbole.
Contribution le : Aujourd'hui 08:57:03
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