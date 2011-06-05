Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



FMJ65
Procession expiatoire pour fêter le printemps
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17296
Karma: 6644
Ca donne vachement envie d'essayer ......
Ca se passe à Angangueo au Mexique.


https://www.reddit.com/comments/1seh10b

Contribution le : Aujourd'hui 08:37:18
Signaler

alfosynchro
Re: Procession expiatoire pour fêter le printemps
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18950
Karma: 8202
Ce seraient des catholiques que ça ne m'étonnerait pas. Religion de masos qui a choisi une torture (crucifixion) comme symbole.

Contribution le : Aujourd'hui 08:57:03
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.