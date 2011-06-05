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Kilroy1
ClaudeDB sur la méta matière physique
 1  #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 27801

https://www.reddit.com/comments/1siw64a

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:51
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alfosynchro
Re: ClaudeDB sur la méta matière physique
 0  #2
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18961
Karma: 8205
Il doit me manquer quelques neurones pour comprendre le rapport entre le titre et la vidéo... ou une ref.


Edit @Kilroy1
Merci d'avoir essayé de m'expliquer. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec le phasme...

Bon dimanche à toi aussi 😉

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:26
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Kilroy1
Re: ClaudeDB sur la méta matière physique
 1  #3
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20910
Karma: 27801
@alfosynchro La mise en images de ses idées sont très complexes et difficilement perceptibles pour nos pauvres yeux d'humains qui n'arrivent pas à traduire l'aspect profond de la matière à notre simple esprit s'il n'est pas clairvoyant !
Voilà voilà, bon dimanche à toi aussi 😁

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:49
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