ClaudeDB sur la méta matière physique



Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20910 Karma: 27801

alfosynchro La mise en images de ses idées sont très complexes et difficilement perceptibles pour nos pauvres yeux d'humains qui n'arrivent pas à traduire l'aspect profond de la matière à notre simple esprit s'il n'est pas clairvoyant !

Voilà voilà, bon dimanche à toi aussi La mise en images de ses idées sont très complexes et difficilement perceptibles pour nos pauvres yeux d'humains qui n'arrivent pas à traduire l'aspect profond de la matière à notre simple esprit s'il n'est pas clairvoyant !Voilà voilà, bon dimanche à toi aussi

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:49