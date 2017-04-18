Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



domi13180
L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1246
Karma: 2785

https://www.reddit.com/comments/1s842hq

L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos pour comprendre à quel point il est mauvais de passer en frôlant les cyclistes.

Contribution le : Aujourd'hui 17:59:21
Signaler

JCM77
Re: L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1745
Karma: 1736
DJPédalé à côté des bus...

Contribution le : Aujourd'hui 18:06:54
Signaler

Kendaar
Re: L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3150
Karma: 1812
et encore ils sont sympas c'est sur un velo d'appartement fixe et stable, un vrai velo ça zigzag en permanence d'où l'ecart de minimum ( MINIMUM) un metre 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:42
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.