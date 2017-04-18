|domi13180
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L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1s842hq
L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos pour comprendre à quel point il est mauvais de passer en frôlant les cyclistes.
Contribution le : Aujourd'hui 17:59:21
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|JCM77
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
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DJPédalé à côté des bus...
Contribution le : Aujourd'hui 18:06:54
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|Kendaar
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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et encore ils sont sympas c'est sur un velo d'appartement fixe et stable, un vrai velo ça zigzag en permanence d'où l'ecart de minimum ( MINIMUM) un metre
Contribution le : Aujourd'hui 19:14:42
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