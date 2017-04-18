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domi13180 L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1246 Karma: 2785

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L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos pour comprendre à quel point il est mauvais de passer en frôlant les cyclistes. L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos pour comprendre à quel point il est mauvais de passer en frôlant les cyclistes.

Contribution le : Aujourd'hui 17:59:21

Kendaar Re: L'entreprise a mis des conducteurs sur des vélos 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3150 Karma: 1812 et encore ils sont sympas c'est sur un velo d'appartement fixe et stable, un vrai velo ça zigzag en permanence d'où l'ecart de minimum ( MINIMUM) un metre

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:42