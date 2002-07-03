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Asmodee88
Camionnette vs train
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1389
Karma: 1140


Contribution le : Aujourd'hui 17:08:49
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Gog077
Re: Camionnette vs train
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2450
Karma: 1417
Si le gars qui a fait un sacré vol plané s'en est sorti, il peut aller jouer au loto. Quoi qu'on gagne jamais deux fois.

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:23
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MYRRZINN
Re: Camionnette vs train
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2922
Karma: 5384
Images générée par I.A. je présume ?
La pixélisation est anormale.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:39
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Koreus
Re: Camionnette vs train
 0  #4
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76617
Karma: 38427
Il y a eu un mort et deux blessés. J'espère que ce n'est pas l'enfant qui a été projeté 😕

Une vidéo de meilleure qualité ici avec le détail de l'incident en commentaire
https://www.facebook.com/reel/1480051983700013

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:46
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JCM77
Re: Camionnette vs train
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1747
Karma: 1737
😰

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:02
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FMJ65
Re: Camionnette vs train
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17299
Karma: 6659
Malheureusement, je crains que ça se soit mal terminé pour le petit. Un petit avertissement "âmes sensibles...." serait pas de trop !

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:33
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