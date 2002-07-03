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Asmodee88 Camionnette vs train 2 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1389 Karma: 1140 Chargement de la vidéo...



Contribution le : Aujourd'hui 17:08:49

Gog077 Re: Camionnette vs train 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2450 Karma: 1417 Si le gars qui a fait un sacré vol plané s'en est sorti, il peut aller jouer au loto. Quoi qu'on gagne jamais deux fois.

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:23

MYRRZINN Re: Camionnette vs train 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2922 Karma: 5384 Images générée par I.A. je présume ?

La pixélisation est anormale.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:39

Koreus Re: Camionnette vs train 0 #4

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76617 Karma: 38427



Une vidéo de meilleure qualité ici avec le détail de l'incident en commentaire

https://www.facebook.com/reel/1480051983700013 Il y a eu un mort et deux blessés. J'espère que ce n'est pas l'enfant qui a été projetéUne vidéo de meilleure qualité ici avec le détail de l'incident en commentaire

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:46

FMJ65 Re: Camionnette vs train 0 #6

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17299 Karma: 6659 Malheureusement, je crains que ça se soit mal terminé pour le petit. Un petit avertissement "âmes sensibles...." serait pas de trop !

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:33