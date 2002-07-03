|Asmodee88
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Camionnette vs train
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : Aujourd'hui 17:08:49
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|Gog077
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Si le gars qui a fait un sacré vol plané s'en est sorti, il peut aller jouer au loto. Quoi qu'on gagne jamais deux fois.
Contribution le : Aujourd'hui 17:16:23
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Images générée par I.A. je présume ?
La pixélisation est anormale.
Contribution le : Aujourd'hui 17:21:39
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|Koreus
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0 #4
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Il y a eu un mort et deux blessés. J'espère que ce n'est pas l'enfant qui a été projeté
Une vidéo de meilleure qualité ici avec le détail de l'incident en commentaire
https://www.facebook.com/reel/1480051983700013
Contribution le : Aujourd'hui 17:34:46
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|JCM77
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
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Contribution le : Aujourd'hui 18:16:02
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|FMJ65
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Malheureusement, je crains que ça se soit mal terminé pour le petit. Un petit avertissement "âmes sensibles...." serait pas de trop !
Contribution le : Aujourd'hui 18:19:33
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