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Wiliwilliam Pas besoin d'échafaudages pour monter du matériel en haut du chantier. 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40206 Karma: 20617 Et puis une fois suffisamment proche, on comprend ce qu'il se passe.

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Je n'ai pas compris tout de suiteEt puis une fois suffisamment proche, on comprend ce qu'il se passe.

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:05