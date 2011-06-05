Pas besoin d'échafaudages pour monter du matériel en haut du chantier.
|Wiliwilliam
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Pas besoin d'échafaudages pour monter du matériel en haut du chantier.
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Je n'ai pas compris tout de suite Et puis une fois suffisamment proche, on comprend ce qu'il se passe.
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Contribution le : Aujourd'hui 17:28:05
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Bien vu !
Moi, j'ai compris grâce à celui du bas, mais pas la première fois.
Contribution le : Aujourd'hui 17:38:23
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