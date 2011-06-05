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Wiliwilliam
Pas besoin d'échafaudages pour monter du matériel en haut du chantier.
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40206
Karma: 20617
Je n'ai pas compris tout de suite 😅 Et puis une fois suffisamment proche, on comprend ce qu'il se passe.


Contribution le : Aujourd'hui 17:28:05
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alfosynchro
Re: Pas besoin d'échafaudages pour monter du matériel en haut du chantier.
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18979
Karma: 8212
Bien vu !
Moi, j'ai compris grâce à celui du bas, mais pas la première fois.

Contribution le : Aujourd'hui 17:38:23
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