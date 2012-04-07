|Wiliwilliam
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Rangement personnalisé DIY
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2 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Pas con du tout. A adapter en fonction de ses besoins mais je trouve ça plutôt propre et facile à réaliser.
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Contribution le : Aujourd'hui 18:18:59
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|Meph974
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1 #2
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Tant d'espace perdu, et faut pas mettre à jours son équipement, faut refaire les mousse et tout...
Surtout différent chargeur, il peu pas en prendre un universel ca fait gagné de la place si il veux optimiser, tout ca pour metre 14 petit objet dans UN tiroir...
Contribution le : Aujourd'hui 18:44:13
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