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Wiliwilliam Rangement personnalisé DIY 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40209 Karma: 20621

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Pas con du tout. A adapter en fonction de ses besoins mais je trouve ça plutôt propre et facile à réaliser.

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:59

Meph974 Re: Rangement personnalisé DIY 1 #2

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1294 Karma: 763 Tant d'espace perdu, et faut pas mettre à jours son équipement, faut refaire les mousse et tout...

Surtout différent chargeur, il peu pas en prendre un universel ca fait gagné de la place si il veux optimiser, tout ca pour metre 14 petit objet dans UN tiroir...

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:13