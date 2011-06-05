

Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Artemis II: résumé en musique Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

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Wiliwilliam Artemis II: résumé en musique 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40210 Karma: 20629 un topic dédié pour cette vidéo parce qu'elle en vaut le coup. Un petit bijou monté par Melodysheep.



ARTEMIS II: A Visual Masterpiece. 8K Cinematic Supercut

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:20

alfosynchro Re: Artemis II: résumé en musique 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18984 Karma: 8212





Sans déc : c'est le type de caméra choisi qui fait qu'à partir de 1:00 jusqu'à 1:10 l'engin semble ne pas bouger par rapport à la caméra ? Comme si la caméra était solidaire de la fusée...

De quoi la caméra est-elle solidaire, à partir de 1:20 jusqu'à 1:29, pour que ce plan soit possible sans vibrer ?



Puis jusqu'à 1:40, l'engin reste parfaitement cadré de la même manière comme s'il était peint sur l'objectif...

Et à 1:46, pourquoi est-il horizontal ?

Et à 1:55, C'est un zoom qui permet cette image ? Vachement précis !

Et à 3:50 C'est qui qui tient la GoPro ?

A 5:02, de où vient l'arc lumineux sur la partie en haut à gauche de la Terre, sachant que la partie à l'opposée est aussi éclairée ?



Tout ça, c'est du pain béni pour ma soeur qui ne va pas manquer de me poser toutes ces questions pour insinuer que ça a été fait en studio et avec l'aide d'une IA pour faire une belle vidéo.



Perso, j'aurais préféré une vidéo moins retravaillée pour que ça fasse plus authentique. Mais bon...



Par contre j'aime beaucoup la musique... Même si les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il est où Gordon ? Mystère !Sans déc : c'est le type de caméra choisi qui fait qu'à partir de 1:00 jusqu'à 1:10 l'engin semble ne pas bouger par rapport à la caméra ? Comme si la caméra était solidaire de la fusée...De quoi la caméra est-elle solidaire, à partir de 1:20 jusqu'à 1:29, pour que ce plan soit possible sans vibrer ?Puis jusqu'à 1:40, l'engin reste parfaitement cadré de la même manière comme s'il était peint sur l'objectif...Et à 1:46, pourquoi est-il horizontal ?Et à 1:55, C'est un zoom qui permet cette image ? Vachement précis !Et à 3:50 C'est qui qui tient la GoPro ?A 5:02, de où vient l'arc lumineux sur la partie en haut à gauche de la Terre, sachant que la partie à l'opposée est aussi éclairée ?Tout ça, c'est du pain béni pour ma soeur qui ne va pas manquer de me poser toutes ces questions pour insinuer que ça a été fait en studio et avec l'aide d'une IA pour faire une belle vidéo.Perso, j'aurais préféré une vidéo moins retravaillée pour que ça fasse plus authentique. Mais bon...Par contre j'aime beaucoup la musique... Même si les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide.

Contribution le : Aujourd'hui 22:24:45



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