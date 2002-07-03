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Wiliwilliam
Grand huit dans le ville
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40214
Karma: 20640
L'Université Kindai a réalisé une vidéo de promotion pour ses nouveaux étudiants qui fait le buzz au Japon.
Un parcours façon grand huit à travers Osaka, jusqu'au campus, qui se termine dans le bâtiment où aura lieu la cérémonie d’entrée 2026


Contribution le : Aujourd'hui 09:21:47
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FMJ65
Re: Grand huit dans le ville
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17310
Karma: 6686
Bonne idée mais la zike est un peu pourrie !

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:34
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Koreus
Re: Grand huit dans le ville
 0  #3
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76626
Karma: 38429
Cool maintenant reste plus qu’à le faire en vrai 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:09
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