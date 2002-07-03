|Wiliwilliam
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Grand huit dans le ville
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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L'Université Kindai a réalisé une vidéo de promotion pour ses nouveaux étudiants qui fait le buzz au Japon.
Un parcours façon grand huit à travers Osaka, jusqu'au campus, qui se termine dans le bâtiment où aura lieu la cérémonie d’entrée 2026
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Contribution le : Aujourd'hui 09:21:47
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Bonne idée mais la zike est un peu pourrie !
Contribution le : Aujourd'hui 09:38:34
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|Koreus
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0 #3
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Cool maintenant reste plus qu’à le faire en vrai
Contribution le : Aujourd'hui 10:17:09
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