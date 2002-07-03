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Wiliwilliam Grand huit dans le ville 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40214 Karma: 20640

Un parcours façon grand huit à travers Osaka, jusqu'au campus, qui se termine dans le bâtiment où aura lieu la cérémonie d’entrée 2026

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L'Université Kindai a réalisé une vidéo de promotion pour ses nouveaux étudiants qui fait le buzz au Japon.Un parcours façon grand huit à travers Osaka, jusqu'au campus, qui se termine dans le bâtiment où aura lieu la cérémonie d’entrée 2026

Contribution le : Aujourd'hui 09:21:47

FMJ65 Re: Grand huit dans le ville 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17310 Karma: 6686 Bonne idée mais la zike est un peu pourrie !

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:34

Koreus Re: Grand huit dans le ville 0 #3

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76626 Karma: 38429 Cool maintenant reste plus qu’à le faire en vrai

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:09