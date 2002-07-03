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Wiliwilliam
Une marmotte anxieuse
 4  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40214
Karma: 20641
Pendant la coupe des griffes, une marmotte semble avoir déjà accepté son destin. Tandis que l'autre panique à chaque coup de coupe.


Contribution le : Aujourd'hui 09:39:21
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MYRRZINN
Re: Une marmotte anxieuse
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2926
Karma: 5385
ça fait bouillir la marmotte.

Contribution le : Aujourd'hui 09:42:56
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Krobot
🤖 Une marmotte anxieuse
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
La vidéo est en article : Une marmotte anxieuse

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:45
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alfosynchro
Re: Une marmotte anxieuse
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18985
Karma: 8213
Peut-être que celle de gauche est une femelle et qu'elle veut un travail impeccable de pro, alors que le mâle s'en moque...

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:56
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