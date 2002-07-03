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Wiliwilliam Une marmotte anxieuse 4 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40214 Karma: 20641

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Pendant la coupe des griffes, une marmotte semble avoir déjà accepté son destin. Tandis que l'autre panique à chaque coup de coupe.

Contribution le : Aujourd'hui 09:39:21

MYRRZINN Re: Une marmotte anxieuse 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2926 Karma: 5385 ça fait bouillir la marmotte.

Contribution le : Aujourd'hui 09:42:56

alfosynchro Re: Une marmotte anxieuse 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18985 Karma: 8213 Peut-être que celle de gauche est une femelle et qu'elle veut un travail impeccable de pro, alors que le mâle s'en moque...

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:56