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Wiliwilliam
Orchestre d'instruments éthniques improvisé dans le train
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Lors d'un long voyage en train, un Chinois de Han a joué du erhu, un Kazakh a joué du dombra, et trois Ouïghours ont joué du rawap et du gijak. Ensemble, ils ont interprété la pièce mongole Horse Racing, de quoi briser la monotonie du trajet.



(sacré imitation du hennissement à 1min23+)

Contribution le : Aujourd'hui 13:11:55
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