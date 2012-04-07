Orchestre d'instruments éthniques improvisé dans le train
|Wiliwilliam
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Orchestre d'instruments éthniques improvisé dans le train
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Lors d'un long voyage en train, un Chinois de Han a joué du erhu, un Kazakh a joué du dombra, et trois Ouïghours ont joué du rawap et du gijak. Ensemble, ils ont interprété la pièce mongole Horse Racing, de quoi briser la monotonie du trajet.
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(sacré imitation du hennissement à 1min23+)
Contribution le : Aujourd'hui 13:11:55
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