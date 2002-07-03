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Koreus
Une souris chez Cédric Grolet Opéra (Paris)
 1  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76632
Karma: 38431

Contribution le : Aujourd'hui 18:57:49
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Wiliwilliam
Re: Une souris chez Cédric Grolet Opéra (Paris)
 1  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40222
Karma: 20659
C'est le gars à la tarte aux fraises à 80 balles, la bûche à 100 balles et la galette 4 personnes (avec quasi rien à l'intérieur) à 60 balles.

Maintenant que contexte est posé, regardons la vidéo de cet établissement prestigieux !

Contribution le : Aujourd'hui 19:04:10
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