|Koreus
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Une souris chez Cédric Grolet Opéra (Paris)
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1 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Contribution le : Aujourd'hui 18:57:49
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|Wiliwilliam
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1 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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C'est le gars à la tarte aux fraises à 80 balles, la bûche à 100 balles et la galette 4 personnes (avec quasi rien à l'intérieur) à 60 balles.
Maintenant que contexte est posé, regardons la vidéo de cet établissement prestigieux !
Contribution le : Aujourd'hui 19:04:10
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