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Koreus Une souris chez Cédric Grolet Opéra (Paris) 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76632 Karma: 38431

Contribution le : Aujourd'hui 18:57:49

Wiliwilliam Re: Une souris chez Cédric Grolet Opéra (Paris) 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40222 Karma: 20659 C'est le gars à la tarte aux fraises à 80 balles, la bûche à 100 balles et la galette 4 personnes (avec quasi rien à l'intérieur) à 60 balles.



Maintenant que contexte est posé, regardons la vidéo de cet établissement prestigieux !

Contribution le : Aujourd'hui 19:04:10