|Wiliwilliam
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La symphonie du kebab
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2 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Chargement de la vidéo...
Je ne sais pas si cet instrument a un nom spécifique. Mais c'est basé sur une vielle à roue.
Contribution le : Aujourd'hui 09:12:09
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Le titre m'a donné fin !
Sinon, c'est l'invention du monsieur ?
Je suis allé voir le compte X, c'est une mine d'insolite !
Contribution le : Aujourd'hui 11:11:08
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