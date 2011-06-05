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Wiliwilliam
La symphonie du kebab
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40228
Karma: 20665



Je ne sais pas si cet instrument a un nom spécifique. Mais c'est basé sur une vielle à roue.

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:09
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alfosynchro
Re: La symphonie du kebab
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18991
Karma: 8216
Le titre m'a donné fin !

Sinon, c'est l'invention du monsieur ?
Je suis allé voir le compte X, c'est une mine d'insolite !

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:08
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