Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam La symphonie du kebab 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40228 Karma: 20665 Chargement de la vidéo...





Je ne sais pas si cet instrument a un nom spécifique. Mais c'est basé sur une vielle à roue. Je ne sais pas si cet instrument a un nom spécifique. Mais c'est basé sur une vielle à roue.

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:09

alfosynchro Re: La symphonie du kebab 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18991 Karma: 8216 Le titre m'a donné fin !



Sinon, c'est l'invention du monsieur ?

Je suis allé voir le compte X, c'est une mine d'insolite !

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:08