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Koreus
Une question de priorité
 1  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76643
Karma: 38433

https://www.reddit.com/comments/1rhsgpw
#chien #enfant #trottinette

Contribution le : Aujourd'hui 09:47:56
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Wiliwilliam
Re: Une question de priorité
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40228
Karma: 20665
Visiblement ils sont habitués à ce que le gamin casse un peu les couilles 😁

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:14
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alfosynchro
Re: Une question de priorité
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18991
Karma: 8216
J'ai un neveu comme ça...

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:18
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