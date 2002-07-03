|Koreus
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Une question de priorité
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1 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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https://www.reddit.com/comments/1rhsgpw
#chien #enfant #trottinette
Contribution le : Aujourd'hui 09:47:56
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|Wiliwilliam
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0 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Visiblement ils sont habitués à ce que le gamin casse un peu les couilles
Contribution le : Aujourd'hui 10:28:14
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18991
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J'ai un neveu comme ça...
Contribution le : Aujourd'hui 11:14:18
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