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Koreus Une question de priorité 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76643 Karma: 38433

https://www.reddit.com/comments/1rhsgpw

#chien #enfant #trottinette #chien #enfant #trottinette

Contribution le : Aujourd'hui 09:47:56

Wiliwilliam Re: Une question de priorité 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40228 Karma: 20665 Visiblement ils sont habitués à ce que le gamin casse un peu les couilles

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:14

alfosynchro Re: Une question de priorité 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18991 Karma: 8216 J'ai un neveu comme ça...

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:18