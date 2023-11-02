Kiefer Sutherland en concert à Paris le 8 mai 2026 à l'Alhambra



Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 71





Kiefer Sutherland sera de retour à Paris dans le cadre de son Love Will Bring You Home Tour. L’artiste se produira le 8 mai 2026 à 20h sur la scène de L'Alhambra pour un concert exceptionnel.



Connu pour sa carrière d’acteur, il s’impose également comme un musicien reconnu sur la scène country-rock. Son univers mêle habilement rock, folk et influences américaines.



Ce concert promet une ambiance intime, portée par des compositions sincères et une présence scénique authentique. Une belle occasion de découvrir une autre facette de l’artiste.



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Kiefer Sutherland performs Something You Love with the BBC Orchestra Live Kiefer Sutherland sera de retour à Paris dans le cadre de son Love Will Bring You Home Tour. L’artiste se produira le 8 mai 2026 à 20h sur la scène de L'Alhambra pour un concert exceptionnel.Connu pour sa carrière d’acteur, il s’impose également comme un musicien reconnu sur la scène country-rock. Son univers mêle habilement rock, folk et influences américaines.Ce concert promet une ambiance intime, portée par des compositions sincères et une présence scénique authentique. Une belle occasion de découvrir une autre facette de l’artiste.Kiefer Sutherland performs Something You Love with the BBC Orchestra Live

Contribution le : Aujourd'hui 16:30:23