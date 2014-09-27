Semi-marathon de robots humanoïdes de Pékin



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17316 Karma: 6693



Il y a 100 équipes et plus de 300 robots humanoïdes.

Le but est de parcourir un semi marathon urbain en autonomie et le plus vite possible, avec l'objectif de battre le record du monde des humains.

40% des robots fonctionnent avec une navigation autonome. Les autres sont télécommandés. Ca se voit un peu dans les virages ....





https://www.reddit.com/comments/1slw70n Il s'agit de la Beijing's humanoid robot race.Il y a 100 équipes et plus de 300 robots humanoïdes.Le but est de parcourir un semi marathon urbain en autonomie et le plus vite possible, avec l'objectif de battre le record du monde des humains.40% des robots fonctionnent avec une navigation autonome. Les autres sont télécommandés. Ca se voit un peu dans les virages ....

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:44