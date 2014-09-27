Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



FMJ65
Semi-marathon de robots humanoïdes de Pékin
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17316
Karma: 6693
Il s'agit de la Beijing's humanoid robot race.
Il y a 100 équipes et plus de 300 robots humanoïdes.
Le but est de parcourir un semi marathon urbain en autonomie et le plus vite possible, avec l'objectif de battre le record du monde des humains.
40% des robots fonctionnent avec une navigation autonome. Les autres sont télécommandés. Ca se voit un peu dans les virages ....


https://www.reddit.com/comments/1slw70n

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:44
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.