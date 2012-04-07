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Wiliwilliam
Le pendule polyrhythmique, une géométrie musicale harmonieuse
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Géométrie Harmonieuse : La Vague Hirajoshi.
Ces sphères tracent les chemins d'une beauté envoûtante de la gamme Hirajoshi en Do.

Chaque boule est accordée sur une fréquence spécifique au sein de cette gamme pentatonique japonaise traditionnelle (Do, Ré, Mi bémol, Sol, La bémol), créant un effet de Pendule Polyrhythmique envoutant. Alors que les boules oscillent à des vitesses légèrement différentes, elles dérivent vers des motifs chaotiques avant de se réaligner parfaitement dans un visuel et auditif hypnotisant.


Contribution le : Aujourd'hui 01:42:57
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