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domi13180
Une guitare de 1km
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1267
Karma: 2853

https://www.reddit.com/comments/1soj39g

Histoire d'amour dans les Pampas : un agriculteur argentin a planté plus de 7 000 arbres pour former une guitare géante de 1 km en hommage à sa défunte épouse.

sur MAPS : -33.867865, -63.988014

Contribution le : Aujourd'hui 15:11:59
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alfosynchro
Re: Une guitare de 1km
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19003
Karma: 8221
Elle doit être émue.
Au moins il n'a rien fait de mal et ça lui a sûrement fait du bien à lui-même.

Contribution le : Aujourd'hui 15:35:59
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