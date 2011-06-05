|domi13180
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Une guitare de 1km
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1soj39g
Histoire d'amour dans les Pampas : un agriculteur argentin a planté plus de 7 000 arbres pour former une guitare géante de 1 km en hommage à sa défunte épouse.
sur MAPS : -33.867865, -63.988014
Contribution le : Aujourd'hui 15:11:59
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Elle doit être émue.
Au moins il n'a rien fait de mal et ça lui a sûrement fait du bien à lui-même.
Contribution le : Aujourd'hui 15:35:59
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