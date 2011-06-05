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domi13180 Une guitare de 1km 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1267 Karma: 2853

https://www.reddit.com/comments/1soj39g



Histoire d'amour dans les Pampas : un agriculteur argentin a planté plus de 7 000 arbres pour former une guitare géante de 1 km en hommage à sa défunte épouse.



sur MAPS : -33.867865, -63.988014 Histoire d'amour dans les Pampas : un agriculteur argentin a planté plus de 7 000 arbres pour former une guitare géante de 1 km en hommage à sa défunte épouse.sur MAPS : -33.867865, -63.988014

Contribution le : Aujourd'hui 15:11:59

alfosynchro Re: Une guitare de 1km 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19003 Karma: 8221 Elle doit être émue.

Au moins il n'a rien fait de mal et ça lui a sûrement fait du bien à lui-même.

Contribution le : Aujourd'hui 15:35:59