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domi13180
Quand un paraisseux prend un motard pour une branche
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1272
Karma: 2865

https://www.reddit.com/comments/1sov9db

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:03
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alfosynchro
Re: Quand un paraisseux prend un motard pour une branche
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19018
Karma: 8231
Mon grand-père disait souvent : "fait du bien à un baudet, t'auras des pets" !

L'autre veut juste rendre service, et l'autre elle tombe amoureuse !!! C'est attachant ces petites bêtes !

Contribution le : Aujourd'hui 22:04:54
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