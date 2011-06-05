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domi13180 Quand un paraisseux prend un motard pour une branche 2 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1272 Karma: 2865

https://www.reddit.com/comments/1sov9db

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:03

alfosynchro Re: Quand un paraisseux prend un motard pour une branche 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19018 Karma: 8231 Mon grand-père disait souvent : "fait du bien à un baudet, t'auras des pets" !



L'autre veut juste rendre service, et l'autre elle tombe amoureuse !!! C'est attachant ces petites bêtes !

Contribution le : Aujourd'hui 22:04:54