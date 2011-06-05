Quand un paraisseux prend un motard pour une branche
|domi13180
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Quand un paraisseux prend un motard pour une branche
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : Aujourd'hui 21:42:03
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Mon grand-père disait souvent : "fait du bien à un baudet, t'auras des pets" !
L'autre veut juste rendre service, et l'autre elle tombe amoureuse !!! C'est attachant ces petites bêtes !
Contribution le : Aujourd'hui 22:04:54
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