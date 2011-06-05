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domi13180 petits bébés loutres aident le personnel 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1272 Karma: 2865





https://www.reddit.com/comments/1sp3qfh Dans un aquarium après l'heure de fermeture, quelques malins petits bébés loutres aident le personnel à ranger leurs jouets. En récompense, ils leurs donnent des glaçons.

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:41