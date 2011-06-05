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domi13180
petits bébés loutres aident le personnel
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1272
Karma: 2865
Dans un aquarium après l'heure de fermeture, quelques malins petits bébés loutres aident le personnel à ranger leurs jouets. En récompense, ils leurs donnent des glaçons.


https://www.reddit.com/comments/1sp3qfh

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:41
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alfosynchro
Re: petits bébés loutres aident le personnel
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19018
Karma: 8231
C'est pour mettre dans le whisky coca... 😉

Contribution le : Aujourd'hui 22:07:38
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