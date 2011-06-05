|domi13180
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petits bébés loutres aident le personnel
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Karma: 2865
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Dans un aquarium après l'heure de fermeture, quelques malins petits bébés loutres aident le personnel à ranger leurs jouets. En récompense, ils leurs donnent des glaçons.
https://www.reddit.com/comments/1sp3qfh
Contribution le : Aujourd'hui 21:55:41
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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C'est pour mettre dans le whisky coca...
Contribution le : Aujourd'hui 22:07:38
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