Séparer des morceaux avec Audacity



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19033 Karma: 8233

Bonjour !



J'ai un enregistrement d'un album complet en un seul morceau dans mon ordinateur, et je voudrais séparer les différents morceaux qui le composent.

J'ai déjà fait ça avec Audacity il y a quelques temps, mais c'est d'un compliqué et source d'erreurs dans les manips.

J'ouvre le grand morceau (mp3), je le renomme avec le nom du morceau que je veux extraire et j'efface le reste (pour faire très court)...



Quelqu'un, ici, aurait-il l'habitude de ce logiciel, et pourrait-il m'expliquer s'il y a une méthode plus simple que la mienne ?

A moins qu'on puisse faire ça plus facilement avec un autre logiciel ?



Merci beaucoup d'avance.

Contribution le : Aujourd'hui 20:22:47