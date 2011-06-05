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Wiliwilliam
Voir une éruption de très près
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40262
Karma: 20723
Et on va faire court, ils sont inconscients. Une alerte avait été émise concernant le volcan Santiaguito au Guatemala.


Contribution le : Aujourd'hui 12:05:00
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alfosynchro
Re: Voir une éruption de très près
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19040
Karma: 8236
Le risque, des fois ça vole quand-même bien haut ! 😉

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:41
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Gog077
Re: Voir une éruption de très près
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2468
Karma: 1429
t'as intérêt à avoir un bon parapluie...

Contribution le : Aujourd'hui 13:08:46
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