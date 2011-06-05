|Wiliwilliam
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Voir une éruption de très près
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Et on va faire court, ils sont inconscients. Une alerte avait été émise concernant le volcan Santiaguito au Guatemala.
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Contribution le : Aujourd'hui 12:05:00
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Le risque, des fois ça vole quand-même bien haut !
Contribution le : Aujourd'hui 12:30:41
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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t'as intérêt à avoir un bon parapluie...
Contribution le : Aujourd'hui 13:08:46
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