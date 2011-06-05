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Wiliwilliam Voir une éruption de très près 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40262 Karma: 20723

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Et on va faire court, ils sont inconscients. Une alerte avait été émise concernant le volcan Santiaguito au Guatemala.

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:00

alfosynchro Re: Voir une éruption de très près 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19040 Karma: 8236 Le risque, des fois ça vole quand-même bien haut !

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:41