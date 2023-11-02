Bassem Youssef en one man show le 22 juin 2026 à la Salle Pleyel à Paris



Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 72





L’humoriste et satiriste international Bassem Youssef sera en représentation exceptionnelle à Paris avec son one man show “The Belly of The Beast”, le 22 juin 2026 à la Salle Pleyel.



Figure majeure de la satire contemporaine, Bassem Youssef s’est fait connaître à l’échelle mondiale grâce à son regard acéré sur la politique, les médias et les enjeux sociétaux. Dans ce spectacle en anglais, il propose une performance à la fois drôle, intelligente et engagée, mêlant anecdotes personnelles, analyse de l’actualité et humour incisif.

Avec “The Belly of The Beast”, il explore les contradictions du monde moderne et questionne les récits dominants avec finesse et dérision. Son style unique, à la croisée du stand-up et du commentaire politique, séduit un public international toujours plus large.



Langue : spectacle en anglais

Billetterie





Paris, mon amour L’humoriste et satiriste international Bassem Youssef sera en représentation exceptionnelle à Paris avec son one man show “The Belly of The Beast”, le 22 juin 2026 à la Salle Pleyel.Figure majeure de la satire contemporaine, Bassem Youssef s’est fait connaître à l’échelle mondiale grâce à son regard acéré sur la politique, les médias et les enjeux sociétaux. Dans ce spectacle en anglais, il propose une performance à la fois drôle, intelligente et engagée, mêlant anecdotes personnelles, analyse de l’actualité et humour incisif.Avec “The Belly of The Beast”, il explore les contradictions du monde moderne et questionne les récits dominants avec finesse et dérision. Son style unique, à la croisée du stand-up et du commentaire politique, séduit un public international toujours plus large.Langue : spectacle en anglaisParis, mon amour

Contribution le : Aujourd'hui 12:17:47