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FMJ65
L'entretien du poids lourd ne s'est pas passé comme prévu
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17327
Karma: 6718
La tête de désabusé du mécano !!


https://www.reddit.com/comments/1sn6o45

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:50
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alfosynchro
Re: L'entretien du poids lourd ne s'est pas passé comme prévu
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19052
Karma: 8236
Mon mécano, juste en face de chez moi, est burkinabé, j'ai direct pensé à lui ! Il faut que je lui montre cette vidéo, ça va le faire marrer !

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:31
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Gog077
Re: L'entretien du poids lourd ne s'est pas passé comme prévu
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2474
Karma: 1431
Le plus important est toujours là, le reste c'est cosmétique !

Contribution le : Aujourd'hui 09:28:12
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