L'entretien du poids lourd ne s'est pas passé comme prévu
|FMJ65
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L'entretien du poids lourd ne s'est pas passé comme prévu
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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La tête de désabusé du mécano !!
https://www.reddit.com/comments/1sn6o45
Contribution le : Aujourd'hui 08:49:50
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Mon mécano, juste en face de chez moi, est burkinabé, j'ai direct pensé à lui ! Il faut que je lui montre cette vidéo, ça va le faire marrer !
Contribution le : Aujourd'hui 09:12:31
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Le plus important est toujours là, le reste c'est cosmétique !
Contribution le : Aujourd'hui 09:28:12
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