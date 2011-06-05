Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 L'entretien du poids lourd ne s'est pas passé comme prévu 2 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17327 Karma: 6718





https://www.reddit.com/comments/1sn6o45 La tête de désabusé du mécano !!

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:50

alfosynchro Re: L'entretien du poids lourd ne s'est pas passé comme prévu 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19052 Karma: 8236 Mon mécano, juste en face de chez moi, est burkinabé, j'ai direct pensé à lui ! Il faut que je lui montre cette vidéo, ça va le faire marrer !

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:31