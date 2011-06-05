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FMJ65 Visualiser la trajectoire d'une balle tirée de face ! 3 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17327 Karma: 6718

Qui se dévoue pour tenir la caméra ?





https://www.reddit.com/comments/1ssaugk Le tireur serait à 650m de distance.Qui se dévoue pour tenir la caméra ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:54:11