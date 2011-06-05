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FMJ65
Visualiser la trajectoire d'une balle tirée de face !
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17327
Karma: 6718
Le tireur serait à 650m de distance.
Qui se dévoue pour tenir la caméra ? 😁


https://www.reddit.com/comments/1ssaugk

Contribution le : Aujourd'hui 08:54:11
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alfosynchro
Re: Visualiser la trajectoire d'une balle tirée de face !
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19052
Karma: 8236
Ah ouaih, quand-même ! Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais pas à ce point.

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:37
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