Visualiser la trajectoire d'une balle tirée de face !
|FMJ65
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Visualiser la trajectoire d'une balle tirée de face !
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3 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Le tireur serait à 650m de distance.
Qui se dévoue pour tenir la caméra ?
https://www.reddit.com/comments/1ssaugk
Contribution le : Aujourd'hui 08:54:11
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ah ouaih, quand-même ! Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais pas à ce point.
Contribution le : Aujourd'hui 09:14:37
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