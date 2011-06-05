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FMJ65
Un triathlète de 80 ans finit l'Ironman
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17327
Karma: 6718
Est-ce très raisonnable Mamie ?!!!!
Pour rappel, l'Ironman, c'est le plus long format d'un triathlon : 3.8km à la nage, 180km en vélo et un marathon de 42km pour bien se finir.
Chapeau Mamie !!!


https://www.reddit.com/comments/1srvyi9

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:04
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alfosynchro
Re: Un triathlète de 80 ans finit l'Ironman
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19052
Karma: 8236
Curieux cette tendance qu'ont les coureurs à tomber en vue de la ligne d'arrivée. Ça me fait penser quand j'ai une urgence toilettes et que plus je m'approche des WC, plus j'ai de mal à me retenir...

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:52
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blahmeuh
Re: Un triathlète de 80 ans finit l'Ironman
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1192
Karma: 458
@alfosynchro justement, c'est sur la fin qu'il faut tout donner, pas après 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 09:25:15
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