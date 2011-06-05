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FMJ65 Un triathlète de 80 ans finit l'Ironman 3 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17327 Karma: 6718

Pour rappel, l'Ironman, c'est le plus long format d'un triathlon : 3.8km à la nage, 180km en vélo et un marathon de 42km pour bien se finir.

Chapeau Mamie !!!





https://www.reddit.com/comments/1srvyi9 Est-ce très raisonnable Mamie ?!!!!Pour rappel, l'Ironman, c'est le plus long format d'un triathlon : 3.8km à la nage, 180km en vélo et un marathon de 42km pour bien se finir.Chapeau Mamie !!!

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:04

alfosynchro Re: Un triathlète de 80 ans finit l'Ironman 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19052 Karma: 8236 Curieux cette tendance qu'ont les coureurs à tomber en vue de la ligne d'arrivée. Ça me fait penser quand j'ai une urgence toilettes et que plus je m'approche des WC, plus j'ai de mal à me retenir...

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:52

blahmeuh Re: Un triathlète de 80 ans finit l'Ironman 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1192 Karma: 458 alfosynchro justement, c'est sur la fin qu'il faut tout donner, pas après justement, c'est sur la fin qu'il faut tout donner, pas après

Contribution le : Aujourd'hui 09:25:15