|FMJ65
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Un triathlète de 80 ans finit l'Ironman
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3 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Est-ce très raisonnable Mamie ?!!!!
Pour rappel, l'Ironman, c'est le plus long format d'un triathlon : 3.8km à la nage, 180km en vélo et un marathon de 42km pour bien se finir.
Chapeau Mamie !!!
https://www.reddit.com/comments/1srvyi9
Contribution le : Aujourd'hui 08:58:04
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Curieux cette tendance qu'ont les coureurs à tomber en vue de la ligne d'arrivée. Ça me fait penser quand j'ai une urgence toilettes et que plus je m'approche des WC, plus j'ai de mal à me retenir...
Contribution le : Aujourd'hui 09:18:52
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|blahmeuh
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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@alfosynchro justement, c'est sur la fin qu'il faut tout donner, pas après
Contribution le : Aujourd'hui 09:25:15
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